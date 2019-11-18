Похудевшую звезду Comedy Woman Наталью Еприкян сравнили с подростком





Наталья Еприкян выбрала мужской костюм с рубашкой навыпуск, дополнив образ галстуком и очками. Артистка собрала волосы, создав иллюзию короткой стрижки. В подписи к кадру она призналась, что собралась на мальчишник, а подписчики сравнили ее с подростком. В комментариях многие согласились с тем, что звезда на этом фото похожа на юношу, а некоторые назвали ее Маколеем Калкиным и Гарри Поттером.Часть поклонников и вовсе не узнали Наталью Еприкян в новом образе. Также артистку обвинили в том, что она потеряла женственность.