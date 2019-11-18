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Похудевшую звезду Comedy Woman Наталью Еприкян сравнили с подростком

Похудевшую комедийную актрису и звезду Comedy Woman Наталью Еприкян сравнили с подростком. Артистка показала фото в новом образе на своей странице в сети Instagram.

Наталья Еприкян выбрала мужской костюм с рубашкой навыпуск, дополнив образ галстуком и очками. Артистка собрала волосы, создав иллюзию короткой стрижки. В подписи к кадру она призналась, что собралась на мальчишник, а подписчики сравнили ее с подростком. В комментариях многие согласились с тем, что звезда на этом фото похожа на юношу, а некоторые назвали ее Маколеем Калкиным и Гарри Поттером.

Часть поклонников и вовсе не узнали Наталью Еприкян в новом образе. Также артистку обвинили в том, что она потеряла женственность.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:02

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