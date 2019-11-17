«Ревела в три ручья»: Валерия рассказала о своих впечатлениях от концерта Алексея Чумакова





Валерия написала большое сообщение в Instagram, в котором честно призналась, что сильно устала от фастфуда, включая музыкального, поэтому без раздумий согласилась посетить концерт Алексея Чумакова. Его супруга Иосифа Пригожина назвала «музыкантом мирового масштаба», а выступление лишь подтверждает эти слова. Певица отметила идеальный звук, концертный свет, игру музыкантов и самого артиста, выступившего на высочайшем уровне., - пишет Валерия. Исполнительница отметила, что Алексей Чумаков во время своих концертов открывает перед зрителями собственный внутренний мир. Такой подход делает каждое выступление незабываемым и волшебным. Из-за этого супруга Иосифа Пригожина не смогла сдержать слез и «ревела в три ручья».Также Валерия отметила, что ей очень понравились новые композиции исполнителя., - призналась знаменитость. В завершение супруга Иосифа Пригожина назвала результаты Алексея Чумакова фантастическими и посоветовала подписчикам не пропускать его будущие концерты, ведь в России исполнителей такого уровня не так много.