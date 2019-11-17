Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену

В Государственном дворце Кремля состоялся юбилейный вечер композитора Игоря Крутого. В честь 65-летия известного пианиста выступило множество звезд российской эстрады, которые включали и оперную певицу Анну Нетребко. Знаменитость выбрала необычный формат выступления, выведя на сцену собственного сына Тьяго и спев композицию дуэтом. Кроме прочего, поддержку юному артисту также оказал отец Юсиф Эйвазов. Позднее Нетребко поделилась восторженными впечатлениями от дебюта ребенка.Исполнительница опубликовала в соцсети Instagram несколько закулисных фотографий с юбиляром, подписав их словами благодарности и восхищением от его музыки. Именинник ответил в комментариях, что хотел бы выступить с программой Нетребко и Эйвазова "по всему миру". Известно, что певица намерена отправиться в длительные гастроли, почему и захотела дать шанс Тьяго проявить себя. Поклонники оставляли положительные комментарии и желали маленькому артисту удачи в творческих начинаниях.