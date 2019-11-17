Назван ТОП-5 японских внедорожников с большим расходом топлива





Открывает ТОП-5 внедорожник Honda Passport. Этот японский автомобиль имеет расход топлива около 13 литров в городе и 10,5 литра на трассе. Следующий «прожорливый» участник рейтинга – Toyota 4Runner. Из-за 4,0-литрового мотора автомобиль потребляет в городе около 14 литров, а на трассе – чуть больше 10.Тройку лидеров данного необычного ТОП-5 открывает внедорожник Toyota Land Cruiser 200. За городом японский автомобиль требует около 14-15 литров на 100 км, однако в населенных пунктах этот показатель возрастает до 20. Все дело в прожорливой силовой установке, обеспечивающей автомобилю хороший разгон и проходимость по бездорожью.Второе место эксперты присудили модели Lexus LX 570. Этот премиальный внедорожник располагает 5,7-литровым двигателем, выдающим 367 лошадиных сил. Мотор имеет существенный расход – 15 литров на трассе и почти 25 в городской черте. Самым «прожорливым» оказался Infiniti QX80. Расход топлива этим автомобилем действительно поражает. Его средний показатель составляет 25 литров на 100 км, однако в городе он может достигать отметки 30 литров. Также стоит отметить, что практически все модели этого ТОП-5 требуют 98-го бензина.