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Ростки пырея оказались неожиданно полезными для здоровья

Пырей обычно рассматривается как злостный и трудноискоренимый сорняк. Теперь же ученые рассказали, что ростки злака оказались неожиданно полезными для здоровья.

Ростки пырея называют растением, содержащим большое количество витаминов А, С и Е, а также железа, магния и кальция. Отмечаются необычные свойства антиоксидантов этого злака, которые во время лабораторных исследований, уменьшили развитие опухолевых клеток рта на 41%. В другом примере была доказана эффективность пырея в качестве меры профилактики нарушений в костном мозге, что часто проявляется у раковых пациентов после химиотерапии. Кроме прочего, сок и его экстракт используется фармацевтами для создания противовоспалительных медикаментов.

В новом эксперименте с участием 32 испытуемых ученые изучали воздействие пырея на воспалительные процессы в толстой кишке, проверяя состояние язвенного колита до и после приема растений. Оказалось, что употребление около 100 мл пырея ежемесячно помогает ослабить прогресс и тяжесть недугов ЖКТ. Поскольку он является сорняком, особого ухода от садоводов не требуется, ведь достаточно лишь замочить семена и позволить им расти самостоятельно.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 22:00

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