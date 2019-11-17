Эксперты составили список наиболее эффективных для здоровья гаджетов на 2020 год





Устройство под названием Mirror Fitness представляет собой гаджет, стимулирующий владельца к занятиям спортом. Модель 2020 года сможет транслировать упражнения в режиме реального времени. Стоимость новинки составит 1,5 долларов. Apple Watch помогает отслеживать успехи в спорте и может синхронизироваться с Mirror Fitness. Пользователи могут составить программу упражнений на целый день, используя приложение на смартфоне. Беговая дорожка от компании Peloton оснащена защищенным от пота мультимедийным экраном, который отображает статистику во время занятия спортом.Умная шкала Withings Body+ отслеживает прогресс в похудении, помогает измерить мышечную массу и количество воды в организме. Apple Watch 5 оснащен технологией диагностики состояния, в частности, имеет в наличии приложение ЭКГ.