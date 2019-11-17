Юлия Высоцкая боялась выйти на сцену в Италии

Около года в Италии показывают постановку Кончаловского “Сцены из супружеской жизни”, где главную роль играет его жена Юлия Высоцкая. Спектакль адаптирован для гастролей за рубежом: со сцены артисты говорят на итальянском языке, из-за чего актриса сильно переживала. Несмотря на достаточно высокие знания, артистка боялась выходить к публике, а работа на одной сцене с актером-итальянцем давалась ей непросто. Андрей Кончаловский признался, что супруга почти перед каждым выступлением подходила к нему с жалобами, но в итоге она смогла понравиться зрителю.Недавно Высоцкая снялась еще в одной картине Кончаловского под названием “Грех”, премьера которой изначально состоялась в Риме. Актрисе досталась эпизодическая роль, которая была придумана случайно, когда супруга режиссера появилась на съемочной площадке.