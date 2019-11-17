Синоптики рассказали о начале климатической зимы в Москве





С самого начала следующей недели в Москве и Подмосковье начнется планомерное похолодание. В понедельник на градусниках жителей столицы можно будет увидеть 5-7 градусов по Цельсию, а в области – 3-8. Во вторник температура днем в среднем снизится на 2 градуса. В среду же ожидается усиление арктического антициклона, который принесет в столицу РФ холодный субконтинентальный воздух. Именно поэтому днем на градуснике можно будет увидеть 0-2 градуса.В ночь с 20 на 21 ноября начнутся минусовые температуры. Утром жители Москвы смогут заметить первый гололед и заморозки. Именно поэтому 21 числа можно будет говорить о начале климатической зимы в столице России. Под этим определением подразумевается ситуация, когда среднесуточная температура стабильно остается минусовой.Синоптики отметили, что приход в Москву климатической зимы задержался на целых 11 дней. При этом было сказано, что жителям Московской области придется еще некоторое время подождать, прежде чем появится снег. Его специалисты центра погоды «Фобос» ожидают лишь в первых числах декабря. До начала следующего месяца в Москве будет стоять малооблачная погода с минусовыми температурами, иногда возможно появление солнца.