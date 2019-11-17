Медики определили 6 привычек, вредящих коже лица и тела
Исследования дерматологов показали, что на здоровье кожи могут негативно влиять самые обыденные привычки. Медики определили 6 из них, вредящих порам лица и тела.
В индустрии красоты существует множество методов и препаратов, которые обещают мгновенное выведение акне, комедонов и других изъянов кожи. Однако врачи говорят, что для здоровья пор очень важно избегать нескольких, казалось бы, безвредных привычек. Среди них числится слишком частое и усердное умывание. Воздействие воды, особенно жесткой, лишает тело натуральных масел и защитных веществ, что повышает риск воспалений. Рекомендуется ограничить эти процедуры до двух раз в день, не считая случайного контакта с грязью.
Подобным вредящим эффектом обладает и мыло, которое насыщено большим количеством сульфатов. Они раздражающе воздействуют на кожу и вытягивают необходимую влагу. Кроме прочего, дезинфицирующие средства смывают естественный липидный покров, что открывает доступ для инфекций и бактерий. Медики советуют смывать любой макияж перед сном для восстановления пор, которые были закрыты на протяжении дня от воздуха. Полезным может оказаться и ограничение питья кофе до двух чашек в день. Самым главным в гигиене лица эксперты называют отказ от касания его руками. Даже если человек помыл до этого руки, на кончиках пальцев могут оставаться болезнетворные бактерии.
В индустрии красоты существует множество методов и препаратов, которые обещают мгновенное выведение акне, комедонов и других изъянов кожи. Однако врачи говорят, что для здоровья пор очень важно избегать нескольких, казалось бы, безвредных привычек. Среди них числится слишком частое и усердное умывание. Воздействие воды, особенно жесткой, лишает тело натуральных масел и защитных веществ, что повышает риск воспалений. Рекомендуется ограничить эти процедуры до двух раз в день, не считая случайного контакта с грязью.
Подобным вредящим эффектом обладает и мыло, которое насыщено большим количеством сульфатов. Они раздражающе воздействуют на кожу и вытягивают необходимую влагу. Кроме прочего, дезинфицирующие средства смывают естественный липидный покров, что открывает доступ для инфекций и бактерий. Медики советуют смывать любой макияж перед сном для восстановления пор, которые были закрыты на протяжении дня от воздуха. Полезным может оказаться и ограничение питья кофе до двух чашек в день. Самым главным в гигиене лица эксперты называют отказ от касания его руками. Даже если человек помыл до этого руки, на кончиках пальцев могут оставаться болезнетворные бактерии.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:15