Медики определили 6 привычек, вредящих коже лица и тела





В индустрии красоты существует множество методов и препаратов, которые обещают мгновенное выведение акне, комедонов и других изъянов кожи. Однако врачи говорят, что для здоровья пор очень важно избегать нескольких, казалось бы, безвредных привычек. Среди них числится слишком частое и усердное умывание. Воздействие воды, особенно жесткой, лишает тело натуральных масел и защитных веществ, что повышает риск воспалений. Рекомендуется ограничить эти процедуры до двух раз в день, не считая случайного контакта с грязью.Подобным вредящим эффектом обладает и мыло, которое насыщено большим количеством сульфатов. Они раздражающе воздействуют на кожу и вытягивают необходимую влагу. Кроме прочего, дезинфицирующие средства смывают естественный липидный покров, что открывает доступ для инфекций и бактерий. Медики советуют смывать любой макияж перед сном для восстановления пор, которые были закрыты на протяжении дня от воздуха. Полезным может оказаться и ограничение питья кофе до двух чашек в день. Самым главным в гигиене лица эксперты называют отказ от касания его руками. Даже если человек помыл до этого руки, на кончиках пальцев могут оставаться болезнетворные бактерии.