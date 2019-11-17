Татьяна Тарасова похвалила Евгению Медведеву после выступления на этапе Гран-при в Москве

Подопечная Брайана Орсера заняла второе место после Александры Трусовой, которой в результате двух выходов удалось набрать 234,47 балла. Еще одна соотечественница медалисток Станислава Константинова заняла 11 место, у нее — 156, 94 балла. Фигуристки-одиночницы представили произвольную программу на арене “Мегаспорт”. После выступления навыки россиянок прокомментировала Татьяна Тарасова, похвалив Евгению Медведеву. Она призналась, что гордится фигуристкой, отметив, что подопечная Орсера сделала все, что было в ее силах.Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что Медведева безупречно прошла дальше. Тарасова довольна фигуристкой, несмотря на то, что в этом выступлении она не показала четверных прыжков, но сообщила, что сальхов, который она учит, уже готов.