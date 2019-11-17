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Украинские военные корабли начали покидать Керчь

Украинские военные корабли, задержанные во время инцидента в конце прошлого года, начали покидать Керчь. Об этом сообщают очевидцы, наблюдающие, как судна взяли на буксир, все это происходит в рамках договоренностей между Москвой и Киевом.

Керченский морской вокзал был оцеплен полицией, поэтому это сразу привлекло внимание местных жителей. Потом они стали замечать, что украинский буксир «Яны Капу» покинул причал, а затем то же самое произошло с боевым катером «Бердянский». Еще один военный корабль «Никополь» продолжает находиться в Керчи, однако ожидается, что он тоже в скором времени ее покинет. Также сообщается, что в борту «Бердянска» была заделана пробоина, полученная во время инцидента в конце прошлого года.

Информация о том, что власти России и Украины договорились о возвращении украинских военных кораблей до встречи в «нормандском формате», появилась еще 16 ноября. Тогда помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры между Москвой и Киевом находятся на финальной стадии.

Также следует отметить, что МИД РФ сделал заявление, касающееся передачи украинских кораблей в преддверии встречи президентов России, Украины, Франции и Германии. Российские дипломаты заявили, что эти события никак не связаны друг с другом. МИД Украины пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:03

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