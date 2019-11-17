Украинские военные корабли начали покидать Керчь
Украинские военные корабли, задержанные во время инцидента в конце прошлого года, начали покидать Керчь. Об этом сообщают очевидцы, наблюдающие, как судна взяли на буксир, все это происходит в рамках договоренностей между Москвой и Киевом.
Керченский морской вокзал был оцеплен полицией, поэтому это сразу привлекло внимание местных жителей. Потом они стали замечать, что украинский буксир «Яны Капу» покинул причал, а затем то же самое произошло с боевым катером «Бердянский». Еще один военный корабль «Никополь» продолжает находиться в Керчи, однако ожидается, что он тоже в скором времени ее покинет. Также сообщается, что в борту «Бердянска» была заделана пробоина, полученная во время инцидента в конце прошлого года.
Информация о том, что власти России и Украины договорились о возвращении украинских военных кораблей до встречи в «нормандском формате», появилась еще 16 ноября. Тогда помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры между Москвой и Киевом находятся на финальной стадии.
Также следует отметить, что МИД РФ сделал заявление, касающееся передачи украинских кораблей в преддверии встречи президентов России, Украины, Франции и Германии. Российские дипломаты заявили, что эти события никак не связаны друг с другом. МИД Украины пока никак не прокомментировал эту ситуацию.
Керченский морской вокзал был оцеплен полицией, поэтому это сразу привлекло внимание местных жителей. Потом они стали замечать, что украинский буксир «Яны Капу» покинул причал, а затем то же самое произошло с боевым катером «Бердянский». Еще один военный корабль «Никополь» продолжает находиться в Керчи, однако ожидается, что он тоже в скором времени ее покинет. Также сообщается, что в борту «Бердянска» была заделана пробоина, полученная во время инцидента в конце прошлого года.
Информация о том, что власти России и Украины договорились о возвращении украинских военных кораблей до встречи в «нормандском формате», появилась еще 16 ноября. Тогда помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры между Москвой и Киевом находятся на финальной стадии.
Также следует отметить, что МИД РФ сделал заявление, касающееся передачи украинских кораблей в преддверии встречи президентов России, Украины, Франции и Германии. Российские дипломаты заявили, что эти события никак не связаны друг с другом. МИД Украины пока никак не прокомментировал эту ситуацию.
Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:03