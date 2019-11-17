Ева Лонгория появилась на публике в сексуальном образе

Гости благотворительного мероприятия фонда актрисы были поражены внешним видом 44-летней знаменитости, назвав ее помолодевшей. Звезда выбрала черное платье с внушительным декольте, которое подчеркнуло все достоинства фигуры. Элегантный образ дополнили босоножки на шпильке, а также серьги с бриллиантами и “голливудские” локоны. Фотографии с вечера фонда The Eva Longoria Foundation появились в Сети. Поклонники осыпали знаменитость комплиментами в социальных сетях, отметив, что не видят следов хирургического вмешательства.Актриса впервые стала матерью в 2018 году в браке с предпринимателем Хосе Антонио Бастоном, но ей не сразу удалось вернуть прежние формы после родов.