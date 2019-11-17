Эксперты составили рейтинг новых пикапов в России по доступной цене





Первое место по доступности и популярности среди россиян досталось обновленному УАЗ «Пикап». Специалисты из информационного агентства «АвтоСТАТ» пришли к выводу, что по соотношению цены и качества отечественный автомобиль заработал пальму первенства. Это подкрепляется его стоимостью в 983 тыс. рублей. и объемом продаж в 2605 единиц. При этом реализовать подобное количество производители смогли за целых 9 месяцев. Покупка большинства представленных на рынке пикапов превышает 1,5 млн рублей, что определяет на втором месте китайский Foton Tunland. Эту модель за 1,6 млн рублей купили всего лишь 11 человек.Другими марками в перечне являлись Fiat Fullback, Mitsubishi L200, Isuzu D-Max и Toyota Hilux, стоимость которых варьировалась от 2 до 2,6 млн рублей. А вот самыми дорогими специалисты определили машины Volkswagen Amarok за 3,3 млн рублей, попавшие в руки 473 клиентов, и премиальный Mercedes-Benz X-Class за 4,2 млн рублей, который реализовался в 246 экземплярах. В целом, на российском авторынке отмечается повышение средней цены на 1,5 млн рублей, что составляет 8,5% по сравнению с прошлым годом.