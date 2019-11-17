Эксперты составили рейтинг новых пикапов в России по доступной цене
В России отмечается тенденция к повышению средневзвешенной стоимости на пикапы. Поэтому эксперты составили рейтинг новых моделей по доступной цене на отечественном рынке.
Первое место по доступности и популярности среди россиян досталось обновленному УАЗ «Пикап». Специалисты из информационного агентства «АвтоСТАТ» пришли к выводу, что по соотношению цены и качества отечественный автомобиль заработал пальму первенства. Это подкрепляется его стоимостью в 983 тыс. рублей. и объемом продаж в 2605 единиц. При этом реализовать подобное количество производители смогли за целых 9 месяцев. Покупка большинства представленных на рынке пикапов превышает 1,5 млн рублей, что определяет на втором месте китайский Foton Tunland. Эту модель за 1,6 млн рублей купили всего лишь 11 человек.
Другими марками в перечне являлись Fiat Fullback, Mitsubishi L200, Isuzu D-Max и Toyota Hilux, стоимость которых варьировалась от 2 до 2,6 млн рублей. А вот самыми дорогими специалисты определили машины Volkswagen Amarok за 3,3 млн рублей, попавшие в руки 473 клиентов, и премиальный Mercedes-Benz X-Class за 4,2 млн рублей, который реализовался в 246 экземплярах. В целом, на российском авторынке отмечается повышение средней цены на 1,5 млн рублей, что составляет 8,5% по сравнению с прошлым годом.
Первое место по доступности и популярности среди россиян досталось обновленному УАЗ «Пикап». Специалисты из информационного агентства «АвтоСТАТ» пришли к выводу, что по соотношению цены и качества отечественный автомобиль заработал пальму первенства. Это подкрепляется его стоимостью в 983 тыс. рублей. и объемом продаж в 2605 единиц. При этом реализовать подобное количество производители смогли за целых 9 месяцев. Покупка большинства представленных на рынке пикапов превышает 1,5 млн рублей, что определяет на втором месте китайский Foton Tunland. Эту модель за 1,6 млн рублей купили всего лишь 11 человек.
Другими марками в перечне являлись Fiat Fullback, Mitsubishi L200, Isuzu D-Max и Toyota Hilux, стоимость которых варьировалась от 2 до 2,6 млн рублей. А вот самыми дорогими специалисты определили машины Volkswagen Amarok за 3,3 млн рублей, попавшие в руки 473 клиентов, и премиальный Mercedes-Benz X-Class за 4,2 млн рублей, который реализовался в 246 экземплярах. В целом, на российском авторынке отмечается повышение средней цены на 1,5 млн рублей, что составляет 8,5% по сравнению с прошлым годом.
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:07