Оксана Самойлова в воспитательных целях привязывает дочек скотчем к лестнице





В Stories Оксана Самойлова показала, как наказывает детей, когда они начинают плохо себя вести. На опубликованных кадрах видно, как модель примотала своих дочерей скотчем к поручням лестницы, чтобы они освободились самостоятельно. В числе первых это попыталась сделать двухлетняя Майя, но почти сразу она начала плакать и жаловаться матери на боль. Даже когда ее дети позвали мать на помощь, она не спешила к ним подойти и освободить из ловушки.Этот ролик Самойлова подписала с юмором, намекнув, что она “мать года”. Недавно стало известно, что модель ждет четвертого ребенка от Джигана, находясь на последних месяцах беременности.