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Оксана Самойлова в воспитательных целях привязывает дочек скотчем к лестнице

Супруга рэпера Джигана продемонстрировала в режиме Stories в Instagram, как наказывает своих детей. Оксана Самойлова в воспитательных целях привязывает дочек скотчем к лестнице.

В Stories Оксана Самойлова показала, как наказывает детей, когда они начинают плохо себя вести. На опубликованных кадрах видно, как модель примотала своих дочерей скотчем к поручням лестницы, чтобы они освободились самостоятельно. В числе первых это попыталась сделать двухлетняя Майя, но почти сразу она начала плакать и жаловаться матери на боль. Даже когда ее дети позвали мать на помощь, она не спешила к ним подойти и освободить из ловушки.
Оксана Самойлова в воспитательных целях привязывает дочек скотчем к лестнице

Этот ролик Самойлова подписала с юмором, намекнув, что она “мать года”. Недавно стало известно, что модель ждет четвертого ребенка от Джигана, находясь на последних месяцах беременности.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:41

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