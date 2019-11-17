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В российских вузах хотят ввести курс по работе с ИИ

В российских вузах хотят ввести специальную программу по работе с искусственным интеллектом (ИИ). Такую идею разработали в аппарате омбудсмена Татьяны Москальковой, по ее словам, подобные курсы в ближайшие годы станут необходимыми.
В российских вузах хотят ввести курс по работе с ИИ

Уполномоченный по правам человека в РФ считает, что в стремительное развитие ИИ уже совсем скоро приведет к тому, что люди окажутся под угрозой. Именно поэтому российскому обществу необходимо готовиться к этому этапу развития технологий, который неизбежно настанет. Татьяна Москалькова считает, что развитие искусственного интеллекта поставит под угрозу естественные права человека, существующие сейчас.

Омбудсмен РФ предлагает ввести курсы по работе с ИИ в двух направлениях: юриспруденции и технических специальностях. Первые будут заниматься правовыми нормами, регулирующими взаимодействие искусственного интеллекта и людей, а вторые сфокусируются на вопросах внедрение разработок предложений в сам ИИ.

В аппарате уполномоченного по права человека в РФ уверены, что подобные курсы будут динамически меняться, однако другого пути нет. Развитие ИИ идет стремительно, поэтому правовая база должна соответствовать вызовам времени. Татьяна Москалькова считает, что чем быстрее в российских вузах появятся подобные специальные программы, тем лучше будет всему обществу в ближайшие десятилетия.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:21

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