В российских вузах хотят ввести курс по работе с ИИ





Уполномоченный по правам человека в РФ считает, что в стремительное развитие ИИ уже совсем скоро приведет к тому, что люди окажутся под угрозой. Именно поэтому российскому обществу необходимо готовиться к этому этапу развития технологий, который неизбежно настанет. Татьяна Москалькова считает, что развитие искусственного интеллекта поставит под угрозу естественные права человека, существующие сейчас.Омбудсмен РФ предлагает ввести курсы по работе с ИИ в двух направлениях: юриспруденции и технических специальностях. Первые будут заниматься правовыми нормами, регулирующими взаимодействие искусственного интеллекта и людей, а вторые сфокусируются на вопросах внедрение разработок предложений в сам ИИ.В аппарате уполномоченного по права человека в РФ уверены, что подобные курсы будут динамически меняться, однако другого пути нет. Развитие ИИ идет стремительно, поэтому правовая база должна соответствовать вызовам времени. Татьяна Москалькова считает, что чем быстрее в российских вузах появятся подобные специальные программы, тем лучше будет всему обществу в ближайшие десятилетия.