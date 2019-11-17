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China Mobile назвала лучший смартфон 2019 года

Китайский оператор мобильной связи Chine Mobile обнародовал ежегодный отчет, касающихся лучших решений на рынке. Компания назвала лучший смартфон 2019 года, большая часть наград досталась линейке Huawei Mate 30.
China Mobile назвала лучший смартфон 2019 года

Практически во всех категориях эксперты China Mobile выставили этим устройствам наивысшие оценки. Huawei Mate 30 Pro 5G получил награду как лучший смартфон с поддержкой сетей нового поколения. Обычный Huawei Mate 30 Pro оказался лучшим в номинациях: качество видео и возможности редактирования. Отдельно эксперты отметили работу Huawei Mate 30 с сетями 3G и 4G из-за новой антенны.

Многих удивит тот факт, что Huawei Mate 30 Pro обошел игровые смартфоны в категории игровых возможностей. Главная причина, отмечают эксперты, кроется в новом Kirin 990. Он позволил смартфону получит более высокую производительность, снизил его энергопотребление и привел к хорошему рассеиванию тепла, что снижает перегрев. В этих категориях модель Huawei обошла игровое решение Nubia Red Magic 3S.

Отдельно было отмечено, что Huawei Mate 30 Pro 5G оказался значительно лучше нового iPhone 11 Pro Max, хотя компания Apple хорошо поработала над своим топовым смартфоном.

Эксперты China Mobile отметили, что выбирать лучшее устройство из линейки Huawei Mate 30 было крайне сложно, однако они были вынуждены это сделать. Лучшим смартфоном 2019 года они признали Huawei Mate 30 Pro.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:11

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