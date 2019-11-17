Маша Малиновская назвала реалити-шоу Яны Рудковской "ЯнаСупер" лицемерным

Недавно состоялся дебют реалити-шоу Яны Рудковской под названием “ЯнаСупер”, где семья звезды выставляет свою жизнь напоказ, затрагивая при этом серьезные темы. В первом выпуске публика уже успела увидеть быт продюсера, ее ссоры с мужем Евгением Плющенко и сыном Александром. Артистка поговорила о собственной неспособности родить, в связи с чем было решено воспользоваться суррогатным материнством. Несмотря на большую аудиторию передачи, есть те, кто ее критикует. В частности, Маша Малиновская назвала шоу спродюсированным и лицемерным, отметив, что не верит словам главной героини.По мнению Малиновской, все сцены реалити-шоу постановочные. Модель назвала неправдивой историю, когда Рудковскую разлучили с детьми.