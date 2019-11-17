Юлианна Караулова пожаловалась на назойливого поклонника, “потрепавшего много нервов”

Юлианна Караулова однажды столкнулась с преследователем, который охотился именно за ней. Вспоминать она об этом не любит, поскольку он “потрепал много нервов”. При этом звезда часто просматривает страницы хейтеров в социальных сетях. Ей интересно, кто скрывается по ту сторону экрана, но зачастую ей попадаются закрытые профили с ничего не значащей картинкой на аватарке или аккаунты без реальных фото. Артистка также не рискует ходить на свидания вслепую, но не видит ничего постыдного в том, чтобы посещать магазины для взрослых.Звезда мучилась от голоса совести, посоветовав поклонникам вовремя одуматься и извиниться, если правда не на их стороне. Успехам близких людей она радуется, отмечая, что не хочет портить карму.