Татьяна Брухунова показала видео из совместной поездки с Евгением Петросяном

Ранее публика замечала кадры с Евгением Петросяном в микроблоге Брухуновой, где юморист был запечатлен лишь частично. Несмотря на то, что поклонники подозревают артиста в романе с личной помощницей, они еще не публиковали совместных кадров в Сети. Лишь недавно в Stories Брухунова поделилась записью с выступления Петросяна в Чапаевске, отметив, что тур окончен, и он уже возвращается домой. Кадры были сняты из-за кулис, но ничего романтичного или интимного поклонники на них не увидели.На данный момент Татьяну Брухунову по прежнему обвиняют в том, что она стала разлучницей в семье Петросяна и Степаненко. В программе “Эксклюзив” помощница артиста заявила, что не считает себя виновницей произошедшего. Брак юмористов был расторгнут год назад, но до сих пор они не провели раздел имущества.