Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей премиум-класса в России





В информационном ведомстве "Автостат" сообщают о тенденции к увеличению популярности премиальных марок автомобилей. Результаты исследований экспертов помогли вычислить десятку самых продаваемых моделей в России. Первое место среди них занимает внедорожник Lexus RX, объемы реализации которого выросли до 6,4 тысяч единиц. Таких продаж удалось добиться всего лишь за девять месяцев с начала текущего года. Известно, что средняя цена на дорогостоящий кроссовер от американо-японского бренда составляет около 3,3 млн рублей. При этом самая "люксовая" комплектация обойдется отечественному покупателю в 5,5 млн рублей.Второе место досталось тоже модели из Германии, Mercedes-Benz E-Class, который купили приблизительно 6 тысяч россиян. А вот тройку лидеров замыкал BMW 5-Series с 5,2 тысячами проданных экземпляров. В рейтинге также числились BMW X3, Lexus NX и BMW X5. Дань уважения специалисты отвели и Mercedes-Benz GLC, BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class и Lexus LX. Большинство из вышеперечисленных марок премиум-сегмента смогли добиться невероятных объемов продаж, которые не были ниже 2,5 тысяч единиц.