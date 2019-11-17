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Ольга Серябкина опубликовала откровенные снимки

Ольга Серябкина взбудоражила поклонников в соцсетях новыми фотографиями. Экс-участница группы «Серебро» опубликовала откровенные снимки в полуобнаженном виде.

Бывшая певица из музыкального коллектива «Серебро» Ольга Серябкина выставила в соцсети Instagram пикантные фото, которые смутили фолловеров звезды. На них поп-исполнительница предстала полуобнаженной, прикрыв тело длинными волосами. Известно, что сейчас она занята собственным сольным проектом под псевдонимом Molly и поэтому пытается привернуть внимание публики к собственному творчеству. В публикации Серябкина отметила, что пишет новую композицию и ощущает себя «как в первый раз и в последний раз».

Хотя большинство фанатов оставляли комментарии о красоте поп-звезды, некоторые поклонники терялись в догадках, чему может быть посвящена будущая песня. Кроме прочего, сама певица попросила подписчиков написать несколько идей для будущего трека. Звучали предположения о теме расставаний и доверия, но подавляющее количество комментаторов просили спеть что-либо о любви и чувствах. Напоминаем, что Ольга Серябкина недавно приоткрыла завесу над взаимоотношениями с коллегой Еленой Темниковой. По её словам, их конфликт и драка отчасти привели к полной замене состава группы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:39

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