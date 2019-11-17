Лолита Милявская вспомнила, как Дмитрий Иванов на коленях уговаривал ее выйти за него замуж





Лолита Милявская прожила в браке с Дмитрием Ивановым почти 9 лет, пока не выяснилось, что у него появилась любовница. Тренер по сквошу завел отношения с другой женщиной втайне от жены, но сейчас артистка благодарит его за предоставленный жизненный урок. После расставания звезда отказалась подавать на развод, отметив, что не намерена облегчать жизнь бывшему избраннику. Адвокат Сергей Жорин работает над тем, чтобы признать брак артистки фиктивным. При этом Милявская отмечает, что для нее все было серьезно, а ее муж не так чист, как кажется. Именно поэтому еще в начале отношений она составила брачный контракт, чему совершенно не обрадовался Иванов. Теперь после развода он не получит возможности претендовать на ее имущество.В программе “Секрет на миллион” Милявская признавалась, что бывший возлюбленный манипулировал ею с помощью молчания. Однако теперь она чувствует себя гораздо легче, с радостью возвращается к себе в квартиру и готова посвятить свободное время собственной дочери.