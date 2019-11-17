«Не приведи Господь, запоет Собчак»: Андрей Разин заступился за Ольгу Бузову

Как известно, продюсеры Первого канала и те, кто причастен к конкурсу "Евровидение", высказались против участия Ольги Бузовой. Тогда за звезду решил заступиться Андрей Разин, который ранее был продюсером "Ласкового мая".Он разместил в личном аккаунте Instagram целый пост, который посвятил певице Ольги Бузовой. Так, он отметил, что у Ольги фанатов в разы больше, чем телезрителей у Первого канала. Помимо этого, продюсер рассказал, что о звезде наслышаны не только в России, но и далеко за ее пределами.Он отметил, что не отказывается от своих предыдущих слов о том, что у девушки нет выдающихся вокальных данных и в этом плане она бездарность. Вспомнил Разин и своего клавишника Андрея Данилко, который в итоге занял второе место в Европе на песенном конкурсе.Андрей Разин подчеркнул, что Бузова - самая экстравагантная в России исполнительница, а именно это и нужно подобным конкурсам. Не забыл сказать и о том, что больше всего боится, что может запеть Ксения Собчак. По его словам, пусть лучше Оля в таком случае поет.