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«Не приведи Господь, запоет Собчак»: Андрей Разин заступился за Ольгу Бузову

Известный продюсер Андрей Разин уверен, что экстравагантность ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой может помочь ей одержать победу в конкурсе.
«Не приведи Господь, запоет Собчак»: Андрей Разин заступился за Ольгу Бузову

Как известно, продюсеры Первого канала и те, кто причастен к конкурсу "Евровидение", высказались против участия Ольги Бузовой. Тогда за звезду решил заступиться Андрей Разин, который ранее был продюсером "Ласкового мая".

Он разместил в личном аккаунте Instagram целый пост, который посвятил певице Ольги Бузовой. Так, он отметил, что у Ольги фанатов в разы больше, чем телезрителей у Первого канала. Помимо этого, продюсер рассказал, что о звезде наслышаны не только в России, но и далеко за ее пределами.

Он отметил, что не отказывается от своих предыдущих слов о том, что у девушки нет выдающихся вокальных данных и в этом плане она бездарность. Вспомнил Разин и своего клавишника Андрея Данилко, который в итоге занял второе место в Европе на песенном конкурсе.

Андрей Разин подчеркнул, что Бузова - самая экстравагантная в России исполнительница, а именно это и нужно подобным конкурсам. Не забыл сказать и о том, что больше всего боится, что может запеть Ксения Собчак. По его словам, пусть лучше Оля в таком случае поет.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:51

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