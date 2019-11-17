Алексей Воробьев показал селфи с актером Робертом Де Ниро

Алексей Воробьев признался, что никогда не фотографируется со знаменитостями, но на вечеринке канала Netflix ему не удалось удержаться. Артист отметил, что на мероприятии собралось огромное количество звезд, и он не смог потревожить их, когда они просто отдыхали. Однако неожиданно он встретился с Робертом Де Ниро, который просто шел мимо автомобиля Воробьева. Извинившись, певец попросил сделать фото, на что актер ответил, что освещение на улице неудачное, но не отказал в кадре.После этой встречи Алексей Воробьев вспомнил, как будучи ребенком он подбежал после матча к Ренату Дасаеву. Несмотря на усталость и жару, футболист дал автограф каждому ребенку, что в юные годы научило певца относиться к людям терпеливо и по-доброму, несмотря на свое положение в обществе.