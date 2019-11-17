Алексей Воробьев показал селфи с актером Робертом Де Ниро
Российский певец Алексей Воробьев сфотографировался с американским актером Робертом Де Ниро. Селфи со знаменитостью артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Алексей Воробьев признался, что никогда не фотографируется со знаменитостями, но на вечеринке канала Netflix ему не удалось удержаться. Артист отметил, что на мероприятии собралось огромное количество звезд, и он не смог потревожить их, когда они просто отдыхали. Однако неожиданно он встретился с Робертом Де Ниро, который просто шел мимо автомобиля Воробьева. Извинившись, певец попросил сделать фото, на что актер ответил, что освещение на улице неудачное, но не отказал в кадре.
После этой встречи Алексей Воробьев вспомнил, как будучи ребенком он подбежал после матча к Ренату Дасаеву. Несмотря на усталость и жару, футболист дал автограф каждому ребенку, что в юные годы научило певца относиться к людям терпеливо и по-доброму, несмотря на свое положение в обществе.
Алексей Воробьев признался, что никогда не фотографируется со знаменитостями, но на вечеринке канала Netflix ему не удалось удержаться. Артист отметил, что на мероприятии собралось огромное количество звезд, и он не смог потревожить их, когда они просто отдыхали. Однако неожиданно он встретился с Робертом Де Ниро, который просто шел мимо автомобиля Воробьева. Извинившись, певец попросил сделать фото, на что актер ответил, что освещение на улице неудачное, но не отказал в кадре.
После этой встречи Алексей Воробьев вспомнил, как будучи ребенком он подбежал после матча к Ренату Дасаеву. Несмотря на усталость и жару, футболист дал автограф каждому ребенку, что в юные годы научило певца относиться к людям терпеливо и по-доброму, несмотря на свое положение в обществе.