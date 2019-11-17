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GAC выпустил кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Китайская компания GAC выпустила новый гибридный кроссовер Trumpchi GS4 PHEV. Новинка похвастается обновленным внешним видом, современным оснащением салона, небольшой ценой и расходом топлива 1,3 литра на 100 км.

GAC уже давно продает на рынке Китая обычную версию Trumpchi GS4, однако недавно производитель представил две новые вариации. Одна из них – это гибридный кроссовер Trumpchi GS4 PHEV. Внешний вид новинки отличается от оригинала измененной радиаторной решеткой, новой эмблемой PHEV и лючком для подключения к сети. В салоне модель будет иметь цифровую приборную панель и большой экран для мультимедийной системы. Также водитель получит современный селектор, позволяющий легко выбирать режимы движения.

Гибридный кроссовер Trumpchi GS4 PHEV имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель, выдающий 150 лошадиных сил, а также 50-сильный электромотор. Исключительно на запасе батареи автомобиль сможет проехать до 50 км. При этом новинке потребуется всего 1,3 литр бензина, чтобы преодолеть 100 км. Подобный показатель способен привлечь покупателей, раньше даже не рассматривавших покупку данного автомобиля.

Продажи Trumpchi GS4 PHEV в Китае начнутся в начале 2020 года. Ценник гибридного кроссовера должен стартовать от 818 тысяч рублей по текущему курсу валют. Появится ли эта модель в России – неизвестно, однако в 2020-м на рынок РФ должны привезти обычную версию автомобиля.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:44

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