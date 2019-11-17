Максим Галкин похвастался успехами дочери Елизаветы в изучении французского языка

Елизавета Галкина попросила Аллу Пугачеву обратить внимание на то, что она уже готова уехать во Францию. Дочь известной певицы продемонстрировала свои знания французского языка, прочитав написанное в тетради. Также Елизавета Галкина показала, как переводит текст на русский, что сильно впечатлило публику. В комментариях многие похвалили дочь звезд за старания, а также некоторые поинтересовались, умеет ли она писать. Оказалось, что шестилетняя наследница Максима Галкина самостоятельно пишет в тетради.Ранее стало известно, что на содержание своих детей Галкин и Пугачева тратят до полумиллиона в месяц, в том числе проплачивая занятия французским языком и балетом.