В центре Омска произошло смертельное ДТП





16 ноября около 17:00 по местному времени на улице Серова легковой автомобиль Hyundai Solaris вылетел на полосу встречного движения, по которой двигался отечественный автомобиль «ВАЗ-2105», в результате чего произошло лобовое столкновение транспортных средств. 67-летний водитель машины южнокорейского бренда не дождался приезда скорой помощи и скончался на месте ДТП от полученных повреждений. Информации о состоянии других участников аварии пока нет. Сообщается лишь то, что оба транспортных средства сильно пострадали от лобового столкновения.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД по Омску. Они изучают тормозные следы и опрашивают свидетелей смертельного ДТП. В настоящий момент не известно, почему пожилой водитель легковой иномарки выехал на полосу встречного движения. ГИБДД Омска будет информировать о ходе проведения расследования.