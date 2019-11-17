Ученые рассказали, как правильно пользоваться смартфоном для улучшения состояния здоровья





Ученые доказали, что люди до 35 лет в большинстве своем не могут отправиться в туалет без смартфона. Из-за частого использования гаджетов повышается уровень кортизола в крови, что влечет за собой состояние тревоги, увеличение сахара в крови и подавленность иммунной системы. В итоге повышается риск возникновения диабета, гипертонии, депрессии, а также ожирения. Чтобы снизить стресс и перегрузки, эксперты советуют выключить все уведомления, кроме звонков, а также выяснить, сколько часов, проведенных за работой в смартфоне, не приносят чувства усталости. По возможности следует делать дыхательные упражнения, чтобы расслабиться, а также наладить работу мозга, сердца, легких и укрепить сосуды.Стоит установить время для автоматического отключения смартфона вечером, чтобы иметь возможность полноценно отдохнуть.