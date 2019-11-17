Стали известны новые подробности Redmi K30 с двойной фронтальной камерой
В Сети появились новые подробности смартфона Redmi K30, чей анонс ожидается в ближайшие месяцы. Новинка получит LCD-экран с двойной врезанной фронтальной камерой, сканер для отпечатков пальцев на боковой панели и поддержку сетей нового поколения 5G.
Смартфон Redmi K30 начинает обрастать новыми подробностями, хотя информации о будущей новинке пока крайне мало. Недавно компания Xiaomi сделала краткий анонс, в нем она рассказала, что модель получит врезанную в экран двойную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G. Теперь же стало известно, что устройство будет располагать LCD-дисплеем и сканером отпечатков пальцев, находящемся на боковой панели.
Также существует несколько непроверенных слухов относительно Redmi K30. Сообщается, что устройство получит процессор от компании MediaTek, что позволит сделать модель более бюджетной, несмотря на ее неплохие характеристики. Из-за подобного кристалла смартфон должен получить ценник дешевле 500 долларов. Также считается, что презентация устройства произойдет в первом квартале 2020-го. В продажу модель должна поступить в течение первых трех месяцев будущего года.
Смартфон Redmi K30 начинает обрастать новыми подробностями, хотя информации о будущей новинке пока крайне мало. Недавно компания Xiaomi сделала краткий анонс, в нем она рассказала, что модель получит врезанную в экран двойную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G. Теперь же стало известно, что устройство будет располагать LCD-дисплеем и сканером отпечатков пальцев, находящемся на боковой панели.
Также существует несколько непроверенных слухов относительно Redmi K30. Сообщается, что устройство получит процессор от компании MediaTek, что позволит сделать модель более бюджетной, несмотря на ее неплохие характеристики. Из-за подобного кристалла смартфон должен получить ценник дешевле 500 долларов. Также считается, что презентация устройства произойдет в первом квартале 2020-го. В продажу модель должна поступить в течение первых трех месяцев будущего года.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:03