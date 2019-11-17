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Французские СМИ оценили успехи России в вопросе отказа от доллара

Французское издание Les Echos рассказало о политике России в вопросе дедолларизции экономики. Журналисты оценили успехи РФ в вопросе отказа от доллара и внедрении платежей в национальных валютах своих партнеров.
Французские СМИ оценили успехи России в вопросе отказа от доллара

После событий 2014 года в России началась дедолларизация, призванная снизить зависимость Москвы от США. Именно поэтому РФ начала делать экономику менее привязанной к доллару. В первую очередь были заключены договоры о валютных свопах с Ираном, Китаем и Турцией. Также ЦБ РФ увеличил в своих золотовалютных резервах долю валют стран БРИКС. Сейчас внешнеторговый оборот между членами этого объединения составляет 125 млрд долларов. Также Россия снизила долю американских ценных бумаг в своих золотовалютных резервах.

Политика отказа от доллара имеет не только стратегические цели, но и тактические. Такой подход ЦБ России привел к значительному укреплению курса рубля. С начала 2019 года он вырос на 7,6% по отношению к американской валюте, хотя все предыдущие годы его показатели исключительно ухудшались. Именно в этом французское издание видит первые сигналы успеха политики дедолларизации экономии РФ.

Напомним, недавно президент ВТБ Андрей Костин отметил, что отказ от доллара уже приобретает отчетливый характер. Сейчас доля операций, проводимых в национальных валютах с ЕС, Китаем и странами БРИКС, перевалила за половину. Считается, что этот показатель будет только увеличиваться.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:44

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