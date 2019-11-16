"Это бред": Юрий Аксюта прокомментировал возможное участие Ольги Бузовой в конкурсе "Евровидение-2020"





Во время своего недавнего выступления в Москве Ольга Бузова на сцене призналась, что хотела бы принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2020", добавив, что это вполне может стать реальностью. Концерт прошел в столичном клубе «Известия Hall», а исполнительница одну из своих композиций спела на английском языке, отметив, что так готовится к известному соревнованию.Продюсер Юрий Аксюта назвал слова об участии телеведущей в песенном конкурсе бредом, пишут РИА Новости. В пресс-службе Первого канала комментировать что-либо и вовсе отказались. После концерта появились слухи, что на известном конкурсе Ольга Бузова хочет исполнить на английском языке композицию "Мало половин", а во время столичного концерта ей кто-то из поклонников подарил мягкую игрушку, которую певица пообещала взять с собой на "Евровидение".