Звезда "Дома-2" Саша Черно заставила Иосифа Оганесяна петь в обнаженном виде





Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не только сняла на телефон, как Иосиф Оганесян в полностью обнаженном виде спел популярную на реалити-шоу песню, но и прикрыл интимные места шляпкой. Ролик девушка сопроводила комментарием, что это была шуточная игра. Тем не менее, поклонники подобного энтузиазма не разделили.Многие отметили, что Саша Черно постоянно требует от Иосифа Оганесяна серьезности, взвешенных решений и действий, сама же в это время занимается далеко не серьезными вещами. Такой контент Черно посоветовали впредь оставлять для личного просмотра.