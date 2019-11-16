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Ученые назвали 3 способна замедления старения мозга

Нейропсихолог и эксперт по здоровью мозга Мишель Браун рассказала, как человеку замедлить старение этого органа. Специалист назвала 3 способа, позволяющих людям быть моложе своих одногодок в плане мозговой активности.
Ученые назвали 3 способна замедления старения мозга

Важной характеристикой любого человека является скорость его эпигенетического старения. Оно представляет собой разницу между хронологическим возрастом и клеточным старением. На этот показатель влияет образ жизни человека, поэтому ему важно знать, как замедлить эти процессы. Первый способ заключается в сравнении себя с одногодками. Исследования показывают, что люди, выглядящие моложе, имеют более молодой мозг. В этом контексте важно замечать состояние других и на фоне этого оценивать собственное положение.

Следующий способ замедления старения мозга заключается в физических нагрузках. Прогулки, бег и занятия спортом приводят не только к развитию мышц, но к изменениям в нейронах. Исследования показали, что физические упражнения увеличивают размер гиппокампа, отвечающего за память и процесс клеточного старения.

Следующий совет от ученого – развитие внимательности. Нейропсихолог отмечает, что человек, контролирующий свое поведение и мысли, будет иметь более молодой мозг, чем те люди, которые этого не делают. В этом вопросе отлично помогают медитация, расслабляющая музыка, йога и даже прогулки в одиночестве. Специалист советуют комбинировать эти методы.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:27

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