Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии





В ходе масштабного анализа мтДНК более сотни финляндцев, населявших территорию в период каменного века, учёные заключили, что гены нынешних жителей юга и юго-запада страны характерны генам охотников-собирателей указанного периода. Макромолекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты обитателей восточных областей являются типичными для древних фермеров. ДНК жителей запада страны в IV—XIX столетиях н.э. соответствуют ДНК современных лапландцев (саамы).Учёные Университета Турку и Хельсинкского Университета, исследовав генетические линии финляндцев, также отметили, что в течение времени границы регионов, характерных для конкретного типа, изменились. Сегодня потомки фермеров, к примеру, заселяют также юг и запад Финляднской Республики.