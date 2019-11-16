Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android





Голосовой помощник Microsoft Cortana изначально считался очень перспективным, ведь компания была готова вкладывать в него большие деньги, однако данное решение показывает, что бренд теперь отказывается верить в будущее этой разработки. Она не смогла закрепиться на рынке и завоевать доверие пользователей, они больше отдают предпочтение Apple Siri, Google Assistant и Amazon Alexa.Именно поэтому Microsoft приняло решение закрыть свой голосовой помощник на некоторых рынках. В настоящий момент известно о Великобритании, Канаде и Австралии, однако этот список не является полным. Об этих странах известно из официальных заявлений компании, сделанных на соответствующих сайтах. Все это произойдет 31 января 2020 года.Голосовой помощник Microsoft Cortana также исчезнет из приложения Microsoft Launcher. При этом считается, что он появится в программе Microsoft 365. Именно поэтому эксперты считают, что компания продолжит применять Cortana в отдельных приложениях, а не в системе в целом. Это позволит технологическому гиганту не уничтожать полностью свой голосовой помощник, а лишь серьезно сократить область его применения.