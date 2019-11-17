Эксперты сравнили качество звука смартфонов от Apple, Samsung и Huawei





Сейчас список устройств, которые участвовали в тесте, не полон, поэтому данные могут изменяться при его дополнении. Главным фаворитом рынка, по мнению экспертов, по качеству звука стал Huawei Mate 20 X. Этот смартфон хорош в плане воспроизведения, так и в записи. При испытаниях он получил 75 баллов.Дальше идет iPhone XS Max от Apple, который во время оценивания отстал на 1 балл от предыдущего гаджета. После него располагается iPhone 11 Pro Max – самый популярный девайс, который получил в процессе тестирования 71 балл. Его цена при полной комплектации составляет 1,5 тысячи долларов. В четверке лучших на последнем месте пока укрепился Samsung Galaxy Note 10+ 5G и получивший 66 баллов. Он не имеет высокие показатели во время записи. Звук искажается, так как нет шумоподавления.