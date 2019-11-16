АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Военный беспилотник «Орион» рухнул возле жилого дома в Рязанской области

Военный беспилотник «Орион» проходил испытания в Рязанской области. Во время полета у дрона произошел отказ техники, из-за чего он рухнул недалеко от многоквартирного жилого дома, пострадавших нет, причина падения выясняется.

Инцидент имел место в поселке Листвянка, Рязанская область. Сергей Бубенов, являющийся представителем Московского СУ СК, прокомментировал эту ситуацию. По его словам, дрон рухнул во время тестовых испытаний. Согласно предварительной информации, произошла поломка практически всей техники, однако причины такой ситуации неизвестны. Сейчас военные проводят расследование.

Отмечается, что беспилотник «Орион» имел некоторые проблемы еще в момент полета, однако испытатели не ожидали последующего падения. Считается, что погода не могла так повлиять на дрон, хотя возможно, что боковой ветер сказался на работе некоторых приборах. Место приземления оказалось возле многоквартирного жилого дома, боевая машина упала в 70 метрах от него. Никто из жителей поселка не пострадал.

Напомним, беспилотник «Орион» предназначен для длительных полетов, он может находиться в воздухе до 24 часов и развивать скорость до 200 км/ч. Максимальная высота полета составляет 7,5 километров, а высшая точка массы полезной нагрузки – 200 килограмм. Один дрон собираются передать российским военным уже до конца 2019 года.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Это бред": Юрий Аксюта прокомментировал возможное участие Ольги Бузовой в конкурсе…
Никита Михалков назвал американскую премию «Золотой глобус» излишне…
Звезда "Дома-2" Саша Черно заставила Иосифа Оганесяна петь в обнаженном…
Добавки с витамином D и омега-3 могут увеличить воспаление в организме…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова переживает из-за переезда младшего…
Ольга Бузова: "Я никогда не жалею денег на свои…
Ученые: Объективной реальности в квантовой физике не…
Таролог Александр Кинжинов раскрыл подробности о таинственном любовнике Анастасии…
Ученые назвали 3 способна замедления старения…
Учёные исследовали генетические линии жителей…
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и…
Дочь Григория Лепса вызывали на допрос из-за "опасного"…
Ученые: Секс вне брака увеличивает риск…
Оказалось, что у ВАЗ-2106 существовал прототип с кузовом…
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высмеял слухи о своих изменах…
Военный беспилотник «Орион» рухнул возле жилого дома в Рязанской…
Главная сваха страны Лариса Гузеева ищет невесту экс-жениху звезды "Дома-2" Марины…
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы…
Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов…
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две доброкачественные…
Археологи обнаружили теплицы Гитлера в…
Ведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова пришли на вечеринку в дерзких…
Боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание в образе…
Ученые: Кетогенная диета может защитить от…
Татьяна Навка показала редкий кадр с детьми от разных…
Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу…
Бывший особняк Бритни Спирс в Беверли-Хилз выставили на продажу за 7,5 млн…
Смартфон, «умные» часы и наушники: Samsung собрала свои лучшие устройства в честь 10-летия линейки…
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова переживает из-за отсутствия лайков в…
Ради покупки мотоцикла мужчина выкопал останки…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Александр Безус окончательно разругались с семьей…
Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского…
Дмитрий Шепелев показал первое фото со своей возлюбленной Екатериной…
Эксперты определили, что успех в изучении иностранного языка зависит от его схожести с…
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли показала фотографии детей…
Легковой автомобиль испытали ударной волной, эквивалентной взрыву ядерного…
Владимир Мединский признал некомпетентность Фонда кино и…
Ученые назвали вещества, убивающие раковые…
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового…
Герцогиня Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в…
Просмотреть все новости