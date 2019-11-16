Военный беспилотник «Орион» рухнул возле жилого дома в Рязанской области





Инцидент имел место в поселке Листвянка, Рязанская область. Сергей Бубенов, являющийся представителем Московского СУ СК, прокомментировал эту ситуацию. По его словам, дрон рухнул во время тестовых испытаний. Согласно предварительной информации, произошла поломка практически всей техники, однако причины такой ситуации неизвестны. Сейчас военные проводят расследование.Отмечается, что беспилотник «Орион» имел некоторые проблемы еще в момент полета, однако испытатели не ожидали последующего падения. Считается, что погода не могла так повлиять на дрон, хотя возможно, что боковой ветер сказался на работе некоторых приборах. Место приземления оказалось возле многоквартирного жилого дома, боевая машина упала в 70 метрах от него. Никто из жителей поселка не пострадал.Напомним, беспилотник «Орион» предназначен для длительных полетов, он может находиться в воздухе до 24 часов и развивать скорость до 200 км/ч. Максимальная высота полета составляет 7,5 километров, а высшая точка массы полезной нагрузки – 200 килограмм. Один дрон собираются передать российским военным уже до конца 2019 года.