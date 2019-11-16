Оказалось, что у ВАЗ-2106 существовал прототип с кузовом пикап
Благодаря фотографиям, опубликованным на просторах интернета, стало известно, что у ВАЗ-2106 существовал прототип. Транспортное средство назвали «Турист» из-за концепта пикап-версии.
Производство ВАЗ-2016 было закрыто еще в 2006 году, но на улицах России по сей день можно встретить этот автомобиль. Данная модель считается одной из самых популярных и востребованных из серии отечественных транспортных средств. По некоторым данным, ее владельцами стали около 4 миллионов человек. Автомобиль всегда подтверждал версию надежности и не дорогого обслуживания, а также простоты устройства. Недавно на просторах интернета распространились фотографии двухместной концепт пикап-версии ВАЗ-2106. Высшее руководство компании отказалось от такого производства.
Свое название «Турист» автомобиль получил из-за возможности прикреплять к кузову палатку. По данным автопортала CAR.RU, у палатки были высокие ножки, что позволяло обезопаситься от нападения диких животных. Путь на рынок для данной версии бы заказан еще во время проектирования, поэтому концептуальная идея не была реализована.
Производство ВАЗ-2016 было закрыто еще в 2006 году, но на улицах России по сей день можно встретить этот автомобиль. Данная модель считается одной из самых популярных и востребованных из серии отечественных транспортных средств. По некоторым данным, ее владельцами стали около 4 миллионов человек. Автомобиль всегда подтверждал версию надежности и не дорогого обслуживания, а также простоты устройства. Недавно на просторах интернета распространились фотографии двухместной концепт пикап-версии ВАЗ-2106. Высшее руководство компании отказалось от такого производства.
Свое название «Турист» автомобиль получил из-за возможности прикреплять к кузову палатку. По данным автопортала CAR.RU, у палатки были высокие ножки, что позволяло обезопаситься от нападения диких животных. Путь на рынок для данной версии бы заказан еще во время проектирования, поэтому концептуальная идея не была реализована.
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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 20:09