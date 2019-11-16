Оказалось, что у ВАЗ-2106 существовал прототип с кузовом пикап





Производство ВАЗ-2016 было закрыто еще в 2006 году, но на улицах России по сей день можно встретить этот автомобиль. Данная модель считается одной из самых популярных и востребованных из серии отечественных транспортных средств. По некоторым данным, ее владельцами стали около 4 миллионов человек. Автомобиль всегда подтверждал версию надежности и не дорогого обслуживания, а также простоты устройства. Недавно на просторах интернета распространились фотографии двухместной концепт пикап-версии ВАЗ-2106. Высшее руководство компании отказалось от такого производства.Свое название «Турист» автомобиль получил из-за возможности прикреплять к кузову палатку. По данным автопортала CAR.RU, у палатки были высокие ножки, что позволяло обезопаситься от нападения диких животных. Путь на рынок для данной версии бы заказан еще во время проектирования, поэтому концептуальная идея не была реализована.