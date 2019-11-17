Настя Ивлеева снялась в откровенной фотосессии в кружевном боди

Настя Ивлеева запечатлена на новом фото в кружевном боди, открывающем вид на плечи и ноги теледивы. Поклонники остались восхищены фигурой избранницы Элджея, отметив стройность ее ног. Подписчики уверены, что рэперу повезло с супругой, а также они заметили, что он не имеет ничего против откровенных фотосессий с участием жены.Музыкант одним из первых прокомментировал предыдущие кадры Ивлеевой. На двух портретах крупным планом запечатлена природная красота его супруги.