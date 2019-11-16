Главная сваха страны Лариса Гузеева ищет невесту экс-жениху звезды "Дома-2" Марины Тристановны

Александр Ковалевский, который занимается бизнесом, вновь появился на телеэкранах, но на этот раз на федеральном канале в программе "Давай поженимся". Он принял решение о том, что необходимо найти новую невесту спустя несколько месяцев после расставания с Мариной Тристановной.Известно, что все это время он тоже не скучал, и у него была девушка, но придя на передачу, которая специализируется на поиске невест, открыто заявил, что у него никого нет, и он готов к новым отношениям.Однако среди трех претенденток, которых ему подобрали, он так и не смог выбрать ни одну. Скорее всего, мужчина решил, что его девушка, с которой он встречается, лучше.Александр и сам на своей странице в социальной сети написал, что сходил на передачу, но сделал вывод, что его избранница Ольга на данный момент лучшая.