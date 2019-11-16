Главная сваха страны Лариса Гузеева ищет невесту экс-жениху звезды "Дома-2" Марины Тристановны
Бывший возлюбленный звезды "Дома-2" Марины Тристановны решил вновь найти себе невесту, а за помощью обратился к главным свахам страны.
Александр Ковалевский, который занимается бизнесом, вновь появился на телеэкранах, но на этот раз на федеральном канале в программе "Давай поженимся". Он принял решение о том, что необходимо найти новую невесту спустя несколько месяцев после расставания с Мариной Тристановной.
Известно, что все это время он тоже не скучал, и у него была девушка, но придя на передачу, которая специализируется на поиске невест, открыто заявил, что у него никого нет, и он готов к новым отношениям.
Однако среди трех претенденток, которых ему подобрали, он так и не смог выбрать ни одну. Скорее всего, мужчина решил, что его девушка, с которой он встречается, лучше.
Александр и сам на своей странице в социальной сети написал, что сходил на передачу, но сделал вывод, что его избранница Ольга на данный момент лучшая.
Александр Ковалевский, который занимается бизнесом, вновь появился на телеэкранах, но на этот раз на федеральном канале в программе "Давай поженимся". Он принял решение о том, что необходимо найти новую невесту спустя несколько месяцев после расставания с Мариной Тристановной.
Известно, что все это время он тоже не скучал, и у него была девушка, но придя на передачу, которая специализируется на поиске невест, открыто заявил, что у него никого нет, и он готов к новым отношениям.
Однако среди трех претенденток, которых ему подобрали, он так и не смог выбрать ни одну. Скорее всего, мужчина решил, что его девушка, с которой он встречается, лучше.
Александр и сам на своей странице в социальной сети написал, что сходил на передачу, но сделал вывод, что его избранница Ольга на данный момент лучшая.