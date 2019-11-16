АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов родителей

Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отобрать у детей подарки из-за долгов их родителей. По словам издания «Ведомости», дело будет рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда.

ФНС делает попытки взыскать задолженность с жены и детей Вадима Самыловского, гендиректора «Альянса». Суть иска состоит в том, что после предоставления официальных данных о банкротстве его фирме, детям было передано в качестве подарков восемь объектов недвижимости. Также молодые люди стали владельцами двух новых транспортных средств. Арбитражный суд Москвы утверждает, что компания Самыловского использовала подконтрольные компании, которыми владела его жена, чтобы исполнить госконтракты. Сэкономленные деньги на налогах были выведены, а налоговой службе предприятие задолжало около 300 миллионов рублей. Суды трех различных инстанций не удовлетворили поданный иск в отношении детей, так как они не достигли совершеннолетия.

«Если человек не имел отношения к компании-должнику, то никак не сможет защититься и отстоять свое имущество. В ФНС сразу необходимо оспаривать сделку дарения или запустить процедуру личного банкротства», - поясняет юрист Дмитрий Тугуши.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Это бред": Юрий Аксюта прокомментировал возможное участие Ольги Бузовой в конкурсе…
Никита Михалков назвал американскую премию «Золотой глобус» излишне…
Звезда "Дома-2" Саша Черно заставила Иосифа Оганесяна петь в обнаженном…
Добавки с витамином D и омега-3 могут увеличить воспаление в организме…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова переживает из-за переезда младшего…
Ольга Бузова: "Я никогда не жалею денег на свои…
Ученые: Объективной реальности в квантовой физике не…
Таролог Александр Кинжинов раскрыл подробности о таинственном любовнике Анастасии…
Ученые назвали 3 способна замедления старения…
Учёные исследовали генетические линии жителей…
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и…
Дочь Григория Лепса вызывали на допрос из-за "опасного"…
Ученые: Секс вне брака увеличивает риск…
Оказалось, что у ВАЗ-2106 существовал прототип с кузовом…
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высмеял слухи о своих изменах…
Военный беспилотник «Орион» рухнул возле жилого дома в Рязанской…
Главная сваха страны Лариса Гузеева ищет невесту экс-жениху звезды "Дома-2" Марины…
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы…
Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов…
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две доброкачественные…
Археологи обнаружили теплицы Гитлера в…
Ведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова пришли на вечеринку в дерзких…
Боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание в образе…
Ученые: Кетогенная диета может защитить от…
Татьяна Навка показала редкий кадр с детьми от разных…
Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу…
Бывший особняк Бритни Спирс в Беверли-Хилз выставили на продажу за 7,5 млн…
Смартфон, «умные» часы и наушники: Samsung собрала свои лучшие устройства в честь 10-летия линейки…
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова переживает из-за отсутствия лайков в…
Ради покупки мотоцикла мужчина выкопал останки…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Александр Безус окончательно разругались с семьей…
Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского…
Дмитрий Шепелев показал первое фото со своей возлюбленной Екатериной…
Эксперты определили, что успех в изучении иностранного языка зависит от его схожести с…
Вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли показала фотографии детей…
Легковой автомобиль испытали ударной волной, эквивалентной взрыву ядерного…
Владимир Мединский признал некомпетентность Фонда кино и…
Ученые назвали вещества, убивающие раковые…
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового…
Герцогиня Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в…
Просмотреть все новости