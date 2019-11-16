Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов родителей





ФНС делает попытки взыскать задолженность с жены и детей Вадима Самыловского, гендиректора «Альянса». Суть иска состоит в том, что после предоставления официальных данных о банкротстве его фирме, детям было передано в качестве подарков восемь объектов недвижимости. Также молодые люди стали владельцами двух новых транспортных средств. Арбитражный суд Москвы утверждает, что компания Самыловского использовала подконтрольные компании, которыми владела его жена, чтобы исполнить госконтракты. Сэкономленные деньги на налогах были выведены, а налоговой службе предприятие задолжало около 300 миллионов рублей. Суды трех различных инстанций не удовлетворили поданный иск в отношении детей, так как они не достигли совершеннолетия., - поясняет юрист Дмитрий Тугуши.