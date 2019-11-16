Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов родителей
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отобрать у детей подарки из-за долгов их родителей. По словам издания «Ведомости», дело будет рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда.
ФНС делает попытки взыскать задолженность с жены и детей Вадима Самыловского, гендиректора «Альянса». Суть иска состоит в том, что после предоставления официальных данных о банкротстве его фирме, детям было передано в качестве подарков восемь объектов недвижимости. Также молодые люди стали владельцами двух новых транспортных средств. Арбитражный суд Москвы утверждает, что компания Самыловского использовала подконтрольные компании, которыми владела его жена, чтобы исполнить госконтракты. Сэкономленные деньги на налогах были выведены, а налоговой службе предприятие задолжало около 300 миллионов рублей. Суды трех различных инстанций не удовлетворили поданный иск в отношении детей, так как они не достигли совершеннолетия.
«Если человек не имел отношения к компании-должнику, то никак не сможет защититься и отстоять свое имущество. В ФНС сразу необходимо оспаривать сделку дарения или запустить процедуру личного банкротства», - поясняет юрист Дмитрий Тугуши.
ФНС делает попытки взыскать задолженность с жены и детей Вадима Самыловского, гендиректора «Альянса». Суть иска состоит в том, что после предоставления официальных данных о банкротстве его фирме, детям было передано в качестве подарков восемь объектов недвижимости. Также молодые люди стали владельцами двух новых транспортных средств. Арбитражный суд Москвы утверждает, что компания Самыловского использовала подконтрольные компании, которыми владела его жена, чтобы исполнить госконтракты. Сэкономленные деньги на налогах были выведены, а налоговой службе предприятие задолжало около 300 миллионов рублей. Суды трех различных инстанций не удовлетворили поданный иск в отношении детей, так как они не достигли совершеннолетия.
«Если человек не имел отношения к компании-должнику, то никак не сможет защититься и отстоять свое имущество. В ФНС сразу необходимо оспаривать сделку дарения или запустить процедуру личного банкротства», - поясняет юрист Дмитрий Тугуши.
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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 19:30