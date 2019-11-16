Археологи обнаружили теплицы Гитлера в Польше





Исходя из данных канала, польские археологи обнаружили на месте теплицы дом садовника, а также подземную котельную. В помещении находилось множество остатков стеклянных и керамических изделий того времени. По некоторым данным, Гитлер очень переживал, что его могут отравить. Поэтому он обязывал всех своих дегустаторов пробовать пищу до того, как он сам приступит к трапезе.На данный момент «Волчье логово» является музейным экспонатом. Во времена Гитлера оно располагалось в городе Растенбург (сейчас Кентшин) на территории, которой владела Восточная Пруссия. Считалось, что «логово» было основной ставкой лидера фашистской Германии, поэтому в 1944 году на него там было совершено покушение, завершившееся неудачно.