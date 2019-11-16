Ради покупки мотоцикла мужчина выкопал останки родителей





Житель Нампула был задержан полицией по подозрению в эксгумации останков дяди и родителей. Мужчина рассказал, что вырыл могилы после договора с бизнесменом, обещавший ему 300 долларов за кости. Также он сообщил, что в обмен мог бы обрести мотоцикл, но когда он явился на назначенное место встречи, то заказчика не было.Полиция заявляет, что за 2019 год это пятое похожее происшествие. Они объяснили, что чаще всего такие кости могут использовать в ритуалах для магии.