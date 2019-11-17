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Steam начал распродажу тактических игр 1С с внушительными скидками

Интернет-сервис Steam начал распродажу, которая согласно имеющейся информации продлится до 17 ноября. Тактические игры 1С все желающие смогут приобрести с внушительными скидками.

Лидера продаж в интернет-сервис Steam, пошаговую ролевую версию Fell Arbiters Mark существует возможность приобрести с 50-процентной скидкой за 362 рубля. Также популярный продукт среди геймеров Kings Bounty, во время акции стал дешевле на 83%. В рамках установленного мероприятия есть возможность завладеть продолжением знаменитого научно-фантастического проекта под названием «Механоиды 2: Война кланов» всего за 15 рублей. Dawn of Magic 2, созданный российскими специалистами во время распродажи стоит 15 рублей. А вот культовую игру «Parkan: Хроника Империи» сейчас можно отыскать доступной со скидкой в 81%. Напомним, что ранее она была признана бесспорным бестселлером в РФ.

Акционным предложением можно будет воспользоваться до вечера 17 ноября. Полный список доступных в распродаже игр можно найти на официальном сайте издателя 1С в Steam.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 06:02

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