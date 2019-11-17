Steam начал распродажу тактических игр 1С с внушительными скидками





Лидера продаж в интернет-сервис Steam, пошаговую ролевую версию Fell Arbiters Mark существует возможность приобрести с 50-процентной скидкой за 362 рубля. Также популярный продукт среди геймеров Kings Bounty, во время акции стал дешевле на 83%. В рамках установленного мероприятия есть возможность завладеть продолжением знаменитого научно-фантастического проекта под названием «Механоиды 2: Война кланов» всего за 15 рублей. Dawn of Magic 2, созданный российскими специалистами во время распродажи стоит 15 рублей. А вот культовую игру «Parkan: Хроника Империи» сейчас можно отыскать доступной со скидкой в 81%. Напомним, что ранее она была признана бесспорным бестселлером в РФ.Акционным предложением можно будет воспользоваться до вечера 17 ноября. Полный список доступных в распродаже игр можно найти на официальном сайте издателя 1С в Steam.