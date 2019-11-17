Новый хетчбэк Honda Civic привезли в Европу





Honda Civic 2020 модельного года относительно недавно представили в США, а теперь новинка добралась и до Европы. Модель похвастается незначительными изменениями в дизайне, который получил обновленный передний и задний бампер, а также светодиодную оптику, доступную теперь в базовой комплектации. В салоне стоит отметить отделочные материалы более высокого качества.Моторная гамма нового хетчбэка Honda Civic осталось прежней. Руководство японского производителя рассматривало вариант расширения списка доступных моторов, но позже отказалось от такого решения. Базовая версия модели похвастается 1,0-литровым бензиновым двигателем, выдающим 126 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Этот вариант модели получит 6-ступенчатую «механику» или вариатор CVT.Самая мощная установка у Honda Civic будет иметь объем 1,5 литра и сможет генерировать 182 лошадиные силы и 240 Нм крутящего момента. Примечательно, что эта версия авто получит только механическую коробку передач. Также покупатель сможет выбрать и дизельную силовую установку объемом 1,6 литра. Ее мощность составит 120 «лошадок». Продажи новинки в Европе стартуют в 2020 году.