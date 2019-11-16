Легковой автомобиль испытали ударной волной, эквивалентной взрыву ядерного боеприпаса





В новом эпизоде программы «Военная приемка», посвященному 12-му ЦНИИ Минобороны РФ, команда телеканала «Звезда» проверила, какую степень ущерба может нанести легковому автомобилю мощная ударная волна, эквивалентная взрыву ядерного боеприпаса. Для этого съемочная группа вместе с экспертами военного дела отправилась на специально оборудованный полигон в Подмосковье, где и провели испытание.В ходе эксперимента, который проводился на базе вдали от населенных пунктов, специалистам удалось добиться силы ударной волны, подобной той, которая воздействует на окружающие предметы при взрыве ядерного боеприпаса. На видео, записанном во время испытаний, видно, что в результате проведенных манипуляций и последующего за ними эффекта, легковой автомобиль превратился в груду металла. Транспортное средство, как стало заметно спустя несколько минут, когда развеялся дым, было попросту смыто и не подлежало восстановлению. При этом очевидно, что, если бы внутри авто находились люди, они бы вряд ли выжили