АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Chevrolet Camaro и Colorado оказались самыми ненадежными моделями на рынке США

Американское рейтинговое агентство Consumers Reports опубликовало новое исследование рынка США. Самыми ненадежными моделями на нем оказались Chevrolet Camaro и Chevrolet Colorado, получившие отрицательные отзывы как обычных покупателей, так и экспертов.
Chevrolet Camaro и Colorado оказались самыми ненадежными моделями на рынке США

Данный рейтинг от Consumers Reports оказался достаточно интересным, так как в нем можно отметить сразу несколько важных аспектов. В первую очередь стоит выделить результаты Tesla Model 3 и Model S, которые в прошлом году подверглись жесткой критике за свою ненадежность, а уже в этом получили от экспертов отметку «рекомендуется». Это связано с тем, что Tesla вышла на внушительный объем производство, а это привело к повышению качества.

Лидером по надежности на рынке США Consumers Reports назвала премиальный бренд Lexus. Этот производитель уже не первый год занимает лидирующую строчку в этом рейтинге. Вслед за ним расположились Mazda, Toyota, Porsche, Genesis, Hyundai, Subaru, Dodge, KIA и Mini. Самые низкие показатели надежности оказались у Alfa Romeo, Acura, Volkswagen и Jeep. Стоит отметить, что позиции немецкого Volkswagen пошатнулись из-за двух неудачных моделей – Atlas и Tiguan. Обе эти новинки получили низкие оценки в США.

Несмотря на это, самыми ненадежными моделями на американском рынке были признаны местные автомобили – Chevrolet Camaro и Chevrolet Colorado. Качество этих авто стало настоящим разочарованием.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Chevrolet Camaro и Colorado оказались самыми ненадежными моделями на рынке…
Биологи перечислили пять уникальных черт…
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в остросюжетной драме о самом…
Ученые рассказали о пользе сладостей для…
В Москве Валерий Гаркалин сбежал от врачей после ухудшения…
Google Chrome прекратил работу в компаниях по всему мира из-за неудачного…
"Это бред": Юрий Аксюта прокомментировал возможное участие Ольги Бузовой в конкурсе…
Никита Михалков назвал американскую премию «Золотой глобус» излишне…
Звезда "Дома-2" Саша Черно заставила Иосифа Оганесяна петь в обнаженном…
Добавки с витамином D и омега-3 могут увеличить воспаление в организме…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова переживает из-за переезда младшего…
Ольга Бузова: "Я никогда не жалею денег на свои…
Ученые: Объективной реальности в квантовой физике не…
Таролог Александр Кинжинов раскрыл подробности о таинственном любовнике Анастасии…
Ученые назвали 3 способна замедления старения…
Учёные исследовали генетические линии жителей…
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и…
Дочь Григория Лепса вызывали на допрос из-за "опасного"…
Ученые: Секс вне брака увеличивает риск…
Оказалось, что у ВАЗ-2106 существовал прототип с кузовом…
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высмеял слухи о своих изменах…
Военный беспилотник «Орион» рухнул возле жилого дома в Рязанской…
Главная сваха страны Лариса Гузеева ищет невесту экс-жениху звезды "Дома-2" Марины…
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы…
Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов…
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две доброкачественные…
Археологи обнаружили теплицы Гитлера в…
Ведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова пришли на вечеринку в дерзких…
Боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание в образе…
Ученые: Кетогенная диета может защитить от…
Татьяна Навка показала редкий кадр с детьми от разных…
Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу…
Бывший особняк Бритни Спирс в Беверли-Хилз выставили на продажу за 7,5 млн…
Смартфон, «умные» часы и наушники: Samsung собрала свои лучшие устройства в честь 10-летия линейки…
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова переживает из-за отсутствия лайков в…
Ради покупки мотоцикла мужчина выкопал останки…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Александр Безус окончательно разругались с семьей…
Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского…
Дмитрий Шепелев показал первое фото со своей возлюбленной Екатериной…
Эксперты определили, что успех в изучении иностранного языка зависит от его схожести с…
Просмотреть все новости