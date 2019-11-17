Chevrolet Camaro и Colorado оказались самыми ненадежными моделями на рынке США





Данный рейтинг от Consumers Reports оказался достаточно интересным, так как в нем можно отметить сразу несколько важных аспектов. В первую очередь стоит выделить результаты Tesla Model 3 и Model S, которые в прошлом году подверглись жесткой критике за свою ненадежность, а уже в этом получили от экспертов отметку «рекомендуется». Это связано с тем, что Tesla вышла на внушительный объем производство, а это привело к повышению качества.Лидером по надежности на рынке США Consumers Reports назвала премиальный бренд Lexus. Этот производитель уже не первый год занимает лидирующую строчку в этом рейтинге. Вслед за ним расположились Mazda, Toyota, Porsche, Genesis, Hyundai, Subaru, Dodge, KIA и Mini. Самые низкие показатели надежности оказались у Alfa Romeo, Acura, Volkswagen и Jeep. Стоит отметить, что позиции немецкого Volkswagen пошатнулись из-за двух неудачных моделей – Atlas и Tiguan. Обе эти новинки получили низкие оценки в США.Несмотря на это, самыми ненадежными моделями на американском рынке были признаны местные автомобили – Chevrolet Camaro и Chevrolet Colorado. Качество этих авто стало настоящим разочарованием.