Ученые из Великобритании изобрели помогающее бороться с депрессией устройство





Разработчиком девайса выступил бренд Flow Neuroscience, который также создал и приложение, необходимое для отслеживания работы устройства и контроля его эффективности. Аппарат, как и прилагающееся к нему программное обеспечение, абсолютно бесплатны, а в основе их работы лежит напоминание пользователю о необходимости отдыха, правильного питания или физических нагрузок.Сам девайс необходимо закрепить на лбу, для того, чтобы он мог посылать импульсы, воздействуя непосредственно на мозг. Устройство посредством тока стимулирует необходимые области, отвечающие за эмоциональные проявления или принятие решений, что позволяет повысить показатели активности левой части префронтальной коры. Подобная активизация дает возможность уменьшить симптомы психического расстройства и помогает бороться с депрессией даже при отсутствии медикаментозной терапии.