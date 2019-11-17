АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Анастасия Решетова рассказала, что рожала сына в течение 18 часов

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала в Instagram большое сообщение, посвященное месяцу с рождения сына. Знаменитость впервые рассказала, что она рожала наследника в течение 18 часов и даже думала о провоцировании родов.
Анастасия Решетова рассказала, что рожала сына в течение 18 часов

Анастасия Решетова отметила, что вся ситуация сильно усложнилась, поэтому сын, который должен был родиться 13 октября, появился на свет на 3 дня позже. Врачи и возлюбленная Тимати уже подготовились к изначальной дате, однако, когда она настала, ничего не произошло. Медики осмотрели звезду и отметили, что ребенок слишком большой, его вес составлял более 4 килограммов, поэтому организм пока не готов к родам.

Так начались долгие дни ожидания, во время которых Анастасия Решетова не знала, что ее ожидает впереди. 15 октября врачи и сама знаменитость начали думать о кесаревом сечении, однако от этой идеи решили временно отказаться и дать организму еще времени. Тогда возлюбленная Тимати стала активно ходить по палате, хотя это давалось ей крайне тяжело. В итоге ночью начались настоящие схватки, а сами роды продолжались в течение 18 часов.

Все это время Тимати находился рядом с Анастасией Решетовой и держал ее за руку. Такая поддержка помогла звезде вынести все трудности, поэтому она не успела заметить, как в ее руках оказался сын Ратмир. Также знаменитость призналась, что с тех пор у нее начались бессонные ночи, однако она счастлива и ни о чем не жалеет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Решетова рассказала, что рожала сына в течение 18…
Chevrolet Camaro и Colorado оказались самыми ненадежными моделями на рынке…
Биологи перечислили пять уникальных черт…
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в остросюжетной драме о самом…
Ученые рассказали о пользе сладостей для…
В Москве Валерий Гаркалин сбежал от врачей после ухудшения…
Google Chrome прекратил работу в компаниях по всему мира из-за неудачного…
"Это бред": Юрий Аксюта прокомментировал возможное участие Ольги Бузовой в конкурсе…
Никита Михалков назвал американскую премию «Золотой глобус» излишне…
Звезда "Дома-2" Саша Черно заставила Иосифа Оганесяна петь в обнаженном…
Добавки с витамином D и омега-3 могут увеличить воспаление в организме…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова переживает из-за переезда младшего…
Ольга Бузова: "Я никогда не жалею денег на свои…
Ученые: Объективной реальности в квантовой физике не…
Таролог Александр Кинжинов раскрыл подробности о таинственном любовнике Анастасии…
Ученые назвали 3 способна замедления старения…
Учёные исследовали генетические линии жителей…
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и…
Дочь Григория Лепса вызывали на допрос из-за "опасного"…
Ученые: Секс вне брака увеличивает риск…
Оказалось, что у ВАЗ-2106 существовал прототип с кузовом…
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высмеял слухи о своих изменах…
Военный беспилотник «Орион» рухнул возле жилого дома в Рязанской…
Главная сваха страны Лариса Гузеева ищет невесту экс-жениху звезды "Дома-2" Марины…
Фанаты заявили, что Алла Пугачева выглядит моложе Ларисы…
Налоговая служба предлагает отобрать подарки у детей из-за долгов…
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили две доброкачественные…
Археологи обнаружили теплицы Гитлера в…
Ведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Орлова пришли на вечеринку в дерзких…
Боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание в образе…
Ученые: Кетогенная диета может защитить от…
Татьяна Навка показала редкий кадр с детьми от разных…
Предустановленные приложения на бюджетных Android-смартфонах несут угрозу…
Бывший особняк Бритни Спирс в Беверли-Хилз выставили на продажу за 7,5 млн…
Смартфон, «умные» часы и наушники: Samsung собрала свои лучшие устройства в честь 10-летия линейки…
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова переживает из-за отсутствия лайков в…
Ради покупки мотоцикла мужчина выкопал останки…
Звезды "Дома-2" Милена Безбородова и Александр Безус окончательно разругались с семьей…
Меган Маркл столкнулась с трудностями при оформлении британского…
Дмитрий Шепелев показал первое фото со своей возлюбленной Екатериной…
Просмотреть все новости