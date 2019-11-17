Анастасия Решетова рассказала, что рожала сына в течение 18 часов

Анастасия Решетова отметила, что вся ситуация сильно усложнилась, поэтому сын, который должен был родиться 13 октября, появился на свет на 3 дня позже. Врачи и возлюбленная Тимати уже подготовились к изначальной дате, однако, когда она настала, ничего не произошло. Медики осмотрели звезду и отметили, что ребенок слишком большой, его вес составлял более 4 килограммов, поэтому организм пока не готов к родам.Так начались долгие дни ожидания, во время которых Анастасия Решетова не знала, что ее ожидает впереди. 15 октября врачи и сама знаменитость начали думать о кесаревом сечении, однако от этой идеи решили временно отказаться и дать организму еще времени. Тогда возлюбленная Тимати стала активно ходить по палате, хотя это давалось ей крайне тяжело. В итоге ночью начались настоящие схватки, а сами роды продолжались в течение 18 часов.Все это время Тимати находился рядом с Анастасией Решетовой и держал ее за руку. Такая поддержка помогла звезде вынести все трудности, поэтому она не успела заметить, как в ее руках оказался сын Ратмир. Также знаменитость призналась, что с тех пор у нее начались бессонные ночи, однако она счастлива и ни о чем не жалеет.