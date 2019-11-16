МВД рассказал о портрете типичного российского преступника





В заявлении МВД РФ сказано, что в 2019 году за совершение преступлений было задержано 680 тысяч россиян. Большая часть, 433 тысячи, не имели работы. Кроме того, 230 тысячи человек при задержании находились в состоянии алкогольного опьянения. Также отмечается, что чуть менее половины задержанных, 383 тысячи, уже имели судимость в прошлом. На основании трех этих факторов правоохранители составили портрет типичного российского преступника: безработный, имеет алкогольную зависимость и уже совершал преступления.Также в МВД рассказали о том, что большинство задержанных были мужчинами, 27 тысяч – подростками и 30 тысяч – студентами. Среди 680 тысяч преступников лишь 109 тысяч являются женщинами. Представители ведомства назвали такую структуру задержанных типичной для России.В МВД отметили, что в 2019 году на 6% снизилось число преступлений, совершенных с помощью оружия. Всего за это время было зафиксировано 4,2 тысячи таких происшествий. Положительная динамика по этой группе сохраняется на протяжении 5 последних лет. Также в 2019-м статистика раскрываемости преступлений практически достигла 75%. Также снизилось число случаев незаконного оборота оружия.