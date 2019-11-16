АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

МВД рассказал о портрете типичного российского преступника

МВД РФ рассказала о том, какие люди обычно совершают преступления. Представители ведомства составили портрет типичного российского преступника, его основной особенностью является отсутствие работы.
МВД рассказал о портрете типичного российского преступника

В заявлении МВД РФ сказано, что в 2019 году за совершение преступлений было задержано 680 тысяч россиян. Большая часть, 433 тысячи, не имели работы. Кроме того, 230 тысячи человек при задержании находились в состоянии алкогольного опьянения. Также отмечается, что чуть менее половины задержанных, 383 тысячи, уже имели судимость в прошлом. На основании трех этих факторов правоохранители составили портрет типичного российского преступника: безработный, имеет алкогольную зависимость и уже совершал преступления.

Также в МВД рассказали о том, что большинство задержанных были мужчинами, 27 тысяч – подростками и 30 тысяч – студентами. Среди 680 тысяч преступников лишь 109 тысяч являются женщинами. Представители ведомства назвали такую структуру задержанных типичной для России.

В МВД отметили, что в 2019 году на 6% снизилось число преступлений, совершенных с помощью оружия. Всего за это время было зафиксировано 4,2 тысячи таких происшествий. Положительная динамика по этой группе сохраняется на протяжении 5 последних лет. Также в 2019-м статистика раскрываемости преступлений практически достигла 75%. Также снизилось число случаев незаконного оборота оружия.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Мединский признал некомпетентность Фонда кино и…
Ученые назвали вещества, убивающие раковые…
МХАТ ответил на открытое письмо с обвинением в адрес нового…
Герцогиня Кейт Миддлтон посетила детский хоспис в…
Звезда проекта "Дом-2" Юлия Салибекова призналась, что больше не хочет…
Журнал Time опубликовал список главных фильмов…
Ученые из Великобритании изобрели помогающее бороться с депрессией…
Виктория Боня начала относиться к смерти как к "началу чего-то…
МВД рассказал о портрете типичного российского…
Влад Кадони осудил Ольгу и Алену Рапунцелей за манипуляции и…
Меган Маркл подала иск против британского таблоида Mail on…
Двойник Аллы Пугачевой Мирабелла Стрельцова ежедневно плачет на съемках фильма о Юлии…
В России вырос средний размер потребкредита в 2019…
Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом готова к новым…
Замглавы Минкомсвязи РФ считает, что робот не сможет заменить хорошего…
Звезда “Битвы экстрасенсов” Николь Кузнецова перенесла в Германии 298-ю…
Экономисты назвали покупки, делающие россиян…
Яна Рудковская и Евгений Плющенко решили прибегнуть к услугам суррогатной…
Названа пятерка самых мощных и дешевых авто гольф-класса в…
Владимир Машков вспомнил, как попал на курс Олега…
Nokia готовится выпустить конкурента для Apple AirPods…
Экс-резидент Comedy Club Гавриил Гордеев стал многодетным…
В Сети появились первые изображения новой российской огнеметной…
Звезда "Дома-2" Мария Кохно оголила ягодицы на сексуальном…
Обновление для смартфона Samsung Galaxy A50 вывело из строя дактилоскопический…
Экс-избранник Ксении Бородиной политолог Никита Исаев скончался в поезде в компании своей…
В одной из пещер Индонезии обнаружены самые древние наскальные…
Ксения Собчак полностью контролирует Константина Богомолова в…
В Австралии на пляже найдены зубы гигантской древней…
Эксперты оценили ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook…
Переохлаждение ног может вызывать развитие…
Жена Михаэля Шумахера прокомментировала обвинения в сокрытии состояния…
В Австрии служебные овчарки загрызли военного…
Муж Айзы Анохиной забрал 15 млн рублей, инвестированные в ее салон…
Анастасия Волочкова поделилась методикой «очищения души и тела от любого…
Xiaomi выпустила подогревающуюся чашку для кофе с функцией беспроводной…
Стас Намин выступил с критикой в адрес современной молодежи, не читающей…
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в Instagram, похваставшись…
Нарколог рассказал о серьезном вреде курения кальяна для…
Во Вьетнаме дети использовали мертвую змею в качестве…
Просмотреть все новости